Enquanto PDT briga, cúpula do Ceará participa de homenagem à Izolda, preterida pelo partido

O governador Elmano de Freitas e os senadores Cid Gomes e Augusta Brito marcaram presença em solenidade na Universidade do Vale do Acaraú (UVA), em Sobral

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) participou nesta terça-feira, 4, da sessão solene da outorga do título de Doutor Honoris Causa à secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Maria Izolda Cela de Arruda Coelho. Além do chefe do executivo estadual, estiveram presentes na ocasião a titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Sandra Monteiro, a senadora Augusta Brito, o senador Cid Gomes (PDT) e outras autoridades. A solenidade foi presidida pela reitora da UVA, Izabelle Mont’Alverne.

A homenagem, com a presença de boa parte da cúpula política do Ceará, acontece em momento de grave crise no PDT, partido que preteriu Izolda na disputa pelo Palácio da Abolição, em 2012, optando pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. O comando da sigla no estado é alvo de disputa entre o grupo do senador Cid Gomes e a ala ligada ao irmão e ex-ministro Ciro Gomes.

Durante a cerimônia, promovida pela Universidade do Vale do Acaraú (UVA) e realizada no Auditório Central do campus Betânia, em Sobral, Elmano teceu elogios à Izolda, afirmando que o título concedido à ex-governadora é merecido e justo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O título de hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, que nós temos assim, o conforto e alegria no coração de poder dizer: 'Ah que título bem dado a uma pessoa tão boa, de uma pessoa tão correta, de uma pessoa que todo mundo gosta e que tem essa obra tão importante ao povo do Ceará e ao povo do Brasil'", disse.

"Vossa Excelência não fez apenas o que podia, fez muito mais do que podia, como os professores e professoras fazem na educação do Estado do Ceará", completou.

A outorga do título de Doutor Honoris Causa é concedida de forma extraordinária às pessoas que se destacam em sua atuação no decorrer de sua vida e, por tal razão, é reconhecida pela instituição universitária em virtude de suas ações, sejam elas acadêmicas ou sociais.

Ainda no discurso, o governador do Estado proferiu elogios ao senador Cid Gomes, afirmando que a educação do Ceará é referência no Brasil por causa das ações desenvolvidas por Cid enquanto era prefeito de Sobral.

"Sobral é referência para o Ceará, o Ceará é uma referência para o Brasil, e tem muita gente, evidentemente, esse é um trabalho coletivo, desde a decisão política de um ex-prefeito chamado Cid Ferreira Gomes, que apostou nisso como prefeito e como governador".

Em 2022, a professora, psicóloga e ex-governadora do Ceará, Izolda Cela, decidiu se desfiliar do PDT. A iniciativa se deu após a sigla escolher o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato a governador do Estado.

À época, Izolda era apoiada pelo atual ministro da Educação, Camilo Santana, que dialogava com o PT, enquanto Roberto Cláudio era o favorito do então candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT). Como o PDT preferiu pelo nome de RC, a aliança de 16 anos foi desfeita o partido do atual presidente Lula decidiu lançar candidatura própria, colocando Elmano de Freitas (PT) para disputar o cargo. Ele foi eleito ainda no primeiro turno, com 53,69% dos votos.

Após o período de tensão entre a ex-governadora e o PDT, Izolda foi escolhida por Camilo Santana para ocupar o segundo cargo mais importante do Ministério da Educação (MEC), o de secretária-executiva.

Izolda tem 63 anos, é professora e psicóloga, formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela foi eleita como vice-governadora na chapa com Camilo em 2014 e reeleita em 2018. Com isto, ela desempenhou atividades executivas no acompanhamento e no apoio a políticas sociais implementadas pelo governo.