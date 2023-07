André Figueiredo deve se licenciar do PDT Ceará e abrir espaço para Cid

A cúpula do PDT se reuniu nesta quarta-feira, 5, em Brasília. No encontro, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, o senador Cid Gomes e o deputado André Figueiredo encaminharam um acordo em que o deputado se licenciaria da presidência do partido no Ceará. Conforme O POVO apurou, a decisão cancelaria a reunião marcada para a sexta-feira, 7, que tentaria a destituição de Figueiredo.

O vice presidente do PDT no Ceará é justamente Cid. Ainda não há definição, quanto ao tempo da licença nem outros termos acordados se, por exemplo, o partido iria para a base do governador Elmano de Freitas (PT) ou apoiaria a gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

O encontro aconteceu após a reunião da bancada cearense em que o governador participou. Até o momento, a convocação do diretório estadual seguia prevista. No fim da noite, Cid, Lupi e Figueiredo se reuniram no Ministério da Previdência, onde Lupi está alocado.

O acordo seria que Cid assuma interinamente o cargo, enquanto o deputado segue na presidência nacional da legenda. Oficializado, o acordo colocaria fim em uma queda de braço entre dois grupo existentes dentro do PDT, um do senador que quer a aproximação com o PT, e o do deputado que quer ocupar um espaço de oposição.

O senador e deputado travaram narrativas sobre o que teria acontecido na reunião do diretório nacional do PDT na última segunda-feira, 3. O deputado afirma que foi decidido passar os poderes da executiva do Ceará para a nacional, enquanto Cid argumentava que não foi mencionado nada relacionado a isso.



Segundo o senador, a reunião foi convocada para tratar do artigo 67 do regimento interno da legenda, quefala sobre casos de "falta de ética ou disciplinar" e o âmbito nacional poderia "avocar" as decisões. "Estamos pedindo os vídeos e a ata do partido, está aqui 20 testemunhas. Estavam todos presentes que não se falou intervenção, falou-se da aplicação do artigo 67", disse.

Em outra frente, o deputado disse que a reunião deliberou a passagem de funções entre as instâncias. "No direito administrativo, é transferência de uma competência de uma instância inferior para instância superior", disse o parlamentar, que aglutina a presidência estadual do Ceará e nacional. Segundo ele, a presidência estadual agora vai ser dirigida pela executiva nacional e o diretório “trouxe para si a responsabilidade”.





