André Figueiredo fala sobre acordo com Cid e inclui Sarto no arranjo; assista

Deputado confirmou a licença e detalhou os arranjos do acordo com Cid Gomes

O deputado federal André Figueiredo (PDT) fala ao programa O POVO news sobre os termos do acordo que devem afasta-lo, temporariamente, do cargo de presidente estadual do PDT. Nesta quinta-feira, 6, ele confirmou irá tirar licença para dar espaço para o senador Cid Gomes (PDT).

Assista à entrevista

Cid é vice-presidente da sigla e ficará no cargo por quatro meses. Em dezembro será realizada uma convenção para escolher novo comando. O senador apresentou a proposta de Figueiredo se licenciar, com promessa de apoio ao atual presidente para recondução para o mandato que começa em janeiro. O deputado, porém, colocou na mesa arranjos que incluem o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O governador Elmano de Freitas (PT) também é citado na negociação.

A figura do gestor da Capital é central para o grupo com que Figueiredo tem afinidade. Na mesma ala, está o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ambos também pedetistas, e que desejam fortalecer a gestão de Sarto.