Alece encerra sessão após curto-circuito em microfone de deputados ligados a RC e Sarto

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) teve sessão encerrada nesta quinta-feira, 7, após um curto-circuito embaixo da bancada em que sentam deputados estaduais Queiroz Filho e Cláudio Pinho. Ambos fazem parte da ala pedetista ligada ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que defende o partido na oposição ao governo

Pinho conversava com o deputado em exercício Guilherme Bismarck (PDT) no momento do acidente.

Em nota, a Presidência da Assembleia Legislativa afirmou que, "de forma célere, os bombeiros da 1ª Companhia de Incêndio estiveram no local por precaução."

Inspeções foram realizadas ao longo do dia em demais instalações da Casa a fim de evitar que episódios se repitam, conforme o comunicado da assessoria da Alece.