Equipe de Bolsonaro procura mulher que fez por engano Pix de R$ 3,5 mil para ex-presidente

A equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou que procura Kailane de Almeida , que transferiu, por engano, um valor de R$ 3.500 para a conta do ex-presidente. O anúncio foi feito pelo ex-secretário de Comunicação Social Fabio Wajngarten, que afirmou que a quantia será devolvida pessoalmente assim que a mulher for encontrada.

"Estamos tentando chegar na pessoa [que fez o Pix]. Sequer descobrimos que é verdade. Mas eu me ofereci a devolver tão logo ela seja localizada", disse ao portal R7.

Com o intuito de contribuir com a "vaquinha" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a advogada transferiu R$ 3,5 mil para a conta de Bolsonaro. A mulher relatou o ocorrido em um grupo nas redes sociais.

“Estou desesperada e preciso de ajuda sobre problema com pix. Por descuido e sem óculos, acabei colocando um zero a mais e foi R$ 3.500 (sic). Tento ligar no Banco do Brasil e não consigo resolver. Preciso reaver esse dinheiro", escreveu a advogada.

A arrecadação de recursos para o ex-presidente foi articulada por aliados de Bolsonaro, como os deputados Nikolas Ferreira (PL), Bruno Engler e Mário Frias. O objetivo da vaquinha é "socorrer" Bolsonaro devido às multas recebidas em diversos processos.