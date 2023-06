Assembleia rejeita pedido de repúdio a Ivo Gomes por fala polêmica sobre igrejas

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) rejeitou requerimento de autoria do deputado Alcides Fernandes (PL) - pai do deputado federal André Fernandes (PL) - que solicitava uma nota de repúdio à fala do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), na qual o gestor diz que a igreja é “um dos grandes males da humanidade”. Ivo citava casos históricos nos quais a igreja agiu de forma equivocada no momento da fala.

Durante a discussão na Alece, Alcides chegou a solicitar que o termo repúdio fosse trocado por “retratação”, na intenção de que o prefeito pedisse apenas desculpas pela fala. No entanto, o requerimento acabou rejeitado. Ao todo, 21 deputados votaram contra o requerimento. Outros dez parlamentares foram favoráveis e houve uma abstenção.

Neste mês, durante entrevista à Rádio Voz, de Sobral, Ivo disse: “A igreja é um dos grandes males da humanidade. Se não tivesse igreja não tinha tido perseguição na inquisição. O povo matando pessoas nas fogueiras. Não estava tendo confusão no Oriente Médio (...) O surgimento de igrejas, surgiu no rastro de disputa de poder, de material, de espaço na política. O que não é coisa de Deus. O Reino de Deus não é esse, o reino de Deus é o do amor”.

A fala gerou repercussões nas redes sociais e grupos religiosos passaram a criticar o prefeito. Dentro os críticos, está o deputado Alcides, que chegou a publicar vídeo rebatendo Ivo nas redes sociais. Em fala na sessão desta semana, Alcides pediu que todos os deputados cristãos entrassem em consonância.

Membros da bancada religiosa da Casa pediram a palavra para argumentar. Eles defenderam a aprovação do requerimento pelo Legislativo.

A deputada Doutora Silvana (PL) defendeu a aprovação do requerimento. “Essa Casa não aprovar o requerimento, é concordar com a fala (...) Pelas igrejas de Jesus, essa Casa tem que aprovar o repúdio. Ninguém está dizendo que ele vai para o inferno, não”, completou.

O deputado Ap. Luiz Henrique (Republicanos) reforçou que todos “tropeçam no falar” e que a nota de repúdio serviria de “aviso, uma correção para que ele possa mediar as palavras”.

A deputada Lia Gomes (PDT), irmã de Ivo, reforçou o que já havia dito há algumas semanas, de que o prefeito pratica os valores cristãos e que a fala foi retirada de contexto.

“Todos os projetos de Sobral são voltados para os mais carentes. Ele (Ivo) está sempre em parceria com as igrejas de Sobral. Essa foi uma fala tirada de contexto e não tem nada a ver com o que ele pensa ou com o modo que ele age”, pontuou a parlamentar

Líder do governo na Alece, Romeu Aldigueri (PDT) disse que Ivo “apenas fez um comentário sobre situações específicas” e disse que a votação era desnecessária.

“O maior ensinamento de Deus e de Cristo é amar e perdoar. Eu rogo aqui que o pastor Alcides retire o requerimento, até pra gente evitar uma votação, que julgo desnecessária, nesta Casa”, defendeu.



Ao final da votação, o requerimento não conseguiu o apoio necessário e acabou rejeitado após anúncio do presidente da Alece, deputado Evandro Leitão (PDT).