'Por que temos que esperar invasões para comprar terra?', diz Lula ao defender o Incra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira, 28, durante cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ganhe estrutura para atuar. "É importante montar estrutura do Incra e dar vazão às coisas. Por que temos que esperar invasões para comprar terra?", afirmou ele, no evento realizado no Palácio do Planalto, em Brasília.

Lula foi aplaudido ao defender que seja feito o levantamento de todas as terras devolutas do País e reforçou que, com a retomada do Plano Safra da Agricultura Familiar, o governo tenta diminuir a desigualdade entre pequenos e grandes produtores.

Uma das ações esperadas pela agricultura familiar e pelo setor de máquinas agrícolas era a retomada do Programa Mais Alimentos, que oferece condições especiais para que agricultores familiares financiem a compra de máquinas agrícolas para suas atividades. "Espero que a gente venda mais tratores, tem muita coisa para comprar".

O presidente também fez referência a políticas de garantia de preço mínimo para diversos produtos, incluídas no Plano Safra da Agricultura Familiar. Há previsão de R$ 50 milhões para Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio).

Lula falou sobre a atuação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), comentando que espera que o órgão "possa cuidar de verdade do estoque regulador de alimentos".