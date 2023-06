Pai de André Fernandes pede repúdio a Ivo por dizer que igrejas são "um dos grandes males"

Caso virou pauta na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 14, e deputados defenderam Ivo, cobrando atenção para o contexto no qual a frase foi dita

Um requerimento do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) em repúdio a uma fala do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), sobre igrejas, provocou debates na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 14. O parlamentar propôs uma moção de repúdio à fala de Ivo na qual o gestor diz que a igreja é “um dos grandes males da humanidade”. Ivo citava casos históricos nos quais a igreja agiu de forma equivocada.



“A igreja é um dos grandes males da humanidade. Se não tivesse igreja não tinha tido perseguição na inquisição. O povo matando pessoas nas fogueiras. Não estava tendo confusão no Oriente Médio (...) O surgimento de igrejas, surgiu no rastro de disputa de poder, de material, de espaço na política. O que não é coisa de Deus. O Reino de Deus não é esse, o reino de Deus é o do amor”, disse durante entrevista à Rádio Voz, de Sobral.

A fala gerou repercussões nas redes sociais e pessoas ligadas a grupos religiosos passaram a criticar Ivo. Dentro os críticos, está o deputado Alcides, que chegou a publicar vídeo rebatendo o prefeito em suas redes sociais.



Já na Alece, deputados saíram em defesa do prefeito. Lia Gomes (PDT), irmã de Ivo, disse que a frase foi “retirada e isolada do contexto” original. “Logo em seguida, o prefeito cita casos em que a igreja agiu de maneira errada. A santa inquisição e a perseguição, inclusive, ao povo cristão do Oriente Médio. O prefeito Ivo aplica os valores cristãos na sua vida política. Peço aos colegas que rejeitem esse requerimento”, solicitou.

Líder do governo na Casa, o deputado Romeu Aldigueri pontuou que tentou falar com o deputado Alcides e não conseguiu, mas adiantou que encaminhará o pedido pela derrubada do requerimento.

“Ivo é temente a Deus, um cristão. Ex-parlamentar desta Casa, prefeito com gestão exitosa. Ele apenas disse que, em alguns contextos ao longo da história, a instituição igreja fez mal à humanidade. Ele faz uma crítica. Nada em relação à fé ou a Deus. Vou pedir ao deputado Alcides para ele retirar o requerimento”, concluiu.

A votação sobre o requerimento foi retirada de pauta pelo deputado Osmar Baquit (PDT), que presidia a sessão; segundo Baquit, há uma praxe que quando o pedido é destacado, normalmente se retira da pauta quando o deputado não está presente na Casa. “A presidência vai retirar para que não haja questionamentos”.

Alcides não participou da sessão desta quarta na Alece. Nas redes sociais, ele publicou imagem ao lado do filho, o deputado federal André Fernandes (PL) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília.