Após Ciro falar de vereadores e facções, Baquit ironiza Câmara e critica ciristas no PDT

Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Osmar Baquit (PDT) afirmou ser incoerente a tese de que "quem perde vai para a oposição". O argumento tem sido defendido pela ala cirista do PDT, da qual fazem parte o próprio Ciro Gomes, o prefeito José Sarto, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o atual dirigente partidário, o deputado federal André Figueiredo. Baquit ainda se dirigiu ao deputado estadual Antonio Henrique, adepto do PDT como oposição, e fez comentário vago e irônico sobre a Câmara Municipal de Fortaleza, que foi presidida pelo interlocutor. Baquit falou em meio à repercussão da fala de Ciro sobre vereadores de Fortaleza e facções criminosas (entenda aqui).

O assunto começou com Baquit falando que o ministro da Previdência Social do governo Lula é Carlos Lupi, do PDT, partido que lançou a candidatura presidencial de Ciro em 2022. Embora Ciro tenha sido derrotado, o maior líder da sigla trabalhista compõe a Esplanada dos Ministérios do governo do PT.



"O PDT está mostrando, na prática, que lá em Brasília ele pode ser Lula e PT, e aqui ele não pode", criticou Baquit. "Acordem, tem tempo, reconheçam que o Cid é a maior liderança", disse o deputado estadual sobre o senador e líder do grupo político que governa o Ceará, com o ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano de Freitas.

Sentado ao lado de Claudio Pinho (PDT), o deputado Antonio Henrique acompanhava a fala e, em seu final, tentou intervir, mas o microfone estava desligado. Baquit, então, respondeu: "Eu não sabia que tinha aparte sem microfone, não, mas tudo bem." Disse que concederia o aparte (oportunidade de o colega falar durante o pronunciamento de quem ocupa a tribuna), porque o "debate é bom". Não o fez porque o tempo dele se aproximava do fim.

O vice-presidente da Casa disse que os dois são queridos, mas terminou com uma indireta a Henrique, Ciro Gomes e à Câmara Municipal de Fortaleza. "Vossa excelência foi presidente da Câmara por muito tempo e tem algumas coisas que estão falando da Câmara aí que eu não quero nem saber. Quero só encerrar dizendo ao meu querido Antonio Henrique, e eu quero bem ao Cláudio Pinho: se integrem à base do Elmano que dá tudo certo".

Em palestra na seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), em 21 de junho, Ciro Gomes sugeriu que existem seis vereadores de Fortaleza "da turma", isto é, ligados ao crime organizado no Ceará. O ex-ministro disse que tem recebido essas informações em razão da possibilidade que ganhou de entrar em todos os territórios de Fortaleza sem pedir licença, como resultado dos serviços prestados à Capital.

"É assim, é trivial: ‘Isso aqui é da facção, essa aqui é da turma'", disse Ciro sobre o que tem escutado sobre os tais seis parlamentares. E adicionou: "Como é o nome mesmo, Gardel, que falam? Dizem assim, que tem seis vereadores que já são interessados. Estou provocando o presidente da Câmara aqui e ele jamais vai saber quem são".