CCJ do Senado aprova indicação de Zanin para o STF

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 21, a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF). No total, 21 senadores da comissão foram favoráveis à indicação de Zanin e cinco foram contrários.

O ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante os processos da Lava Jato foi submetido a sabatina na principal comissão do Senado. A indicação dele ainda será votada no plenário do Senado, pelos 81 senadores.

Para ser aprovado, Zanin precisará de pelo menos 41 votos. A votação é secreta

