Jogo Político recebe Sargento Reginauro e debate governos Sarto e Elmano e eleições 2024

A proposta de orçamento impositivo no Ceará é outro dos temas em debate no episódio #240 do podcast

O episódio #240 do podcast Jogo Político debate as eleições 2024, os governos de José Sarto (PDT) em Fortaleza e Elmano de Freitas (PT) no Ceará. O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) é convidado do episódio e fala sobre as articulações em torno de Capitão Wagner (União Brasil) e a perspectiva de divisão do bloco que deu sustentação á candidatura em 2020 e 2022. Agora, os bolsonaristas e o senador Eduardo Girão (Novo) cogitam candidaturas. Reginauro trata ainda da proposta de orçamento impositivo no Ceará.

Participam do Jogo Político os jornalistas Carlos Mazza, colunista de Política; Carlos Holanda, repórter e colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

