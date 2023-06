Mensagens do celular de Mauro Cid detalham plano golpista: 'Legalidade nem sempre é suficiente'

As fotografias encontradas no celular de Cid e liberadas pela Polícia Federal mostram documento que cita "princípio da moralidade" e "Estado de Sítio"

A liberação do sigilo do relatório produzido pela Polícia Federal (PF) com a análise do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), mostra que material foi reunido para não reconhecer o resultado eleitoral, impedir o presidente Lula (PT) de tomar posse e manter Bolsonaro no poder. O conteúdo remete à expressão “Estado de Sítio” e decreto da Operação de Garantia da Lei e da Ordem.

Entre as transcrições das imagens, compartilhadas para o contato “Major Cid – AJO Pr”, aparentemente para backup, é mencionado o “princípio da moralidade institucional” na Constituição Federal. É dito que o servidor público que agir com desvios para interesse próprio pode ter ação considerada ilegítima.

"(...) devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente: por vezes a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática”, revela trecho de transcrição enviada por Cid.

O documento elenca quatro decisões consideradas legítimas, mas imorais. Entre elas, a autorização da atuação de “juízes suspeitos”, como a presença do Ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“(...) nestas eleições, o Ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckimin possuem vínculos de longa data, como todos sabem”, explica na transcrição da imagem.

Relatório da PF: celular de Cid com PowerPoint sobre GLO e Garantia dos Poderes Constitucionais

O relatório da Polícia Federal também incluía prints de tela, selecionados de uma apresentação de PowerPoint. O conteúdo, intitulado “Projeto Interdisciplinar Segurança Integrada CCEM/2º ano”, descrevia as temáticas da Garantia da Lei e Ordem (GLO) e a Garantia dos Poderes Constitucionais.

As propriedades do documento indicavam a última edição realizada por Mauro Cid em 02 de outubro de 2017 (02/10/2017).

