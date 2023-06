Trecho da transposição no Ceará não foi fechado por Lula e deu defeito ainda com Bolsonaro

É enganoso o vídeo que compara momentos diferentes das cascatas da Barragem de Jati, no Ceará, alegando que o equipamento tinha água na gestão Bolsonaro e não tem mais no governo Lula, que teria fechado a transposição para beneficiar donos de carros-pipa

É enganoso o vídeo que afirma que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fechou um trecho do Eixo Norte da transposição do rio São Francisco, beneficiando donos de carros-pipa. As imagens mostram as cascatas da Barragem de Jati (CE) em dois momentos, com e sem água. Atualmente, as cascatas estão secas por conta da interrupção no fluxo de água da Estação de Bombeamento de Salgueiro (PE), equipamento que apresentou defeito ainda na gestão de Jair Bolsonaro (PL).



Conteúdo investigado: Vídeo que compara momentos diferentes das cascatas da Barragem de Jati, no Ceará, alegando que o equipamento tinha água na gestão de Jair Bolsonaro e não tem mais no governo Lula, que teria fechado a transposição do São Francisco para beneficiar donos de carros-pipa.

Onde foi publicado: TikTok e Twitter.

Conclusão do Comprova: É enganoso o vídeo que compara dois momentos das cascatas da Barragem de Jati (CE), no Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco – com água e sem água –, e atribui ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o fechamento do equipamento para beneficiar donos de carros-pipa e prejudicar a população.

A primeira imagem do vídeo viral mostra água vertendo pelas cascatas da barragem e teria sido feita, segundo a legenda, em novembro de 2022, no governo de Jair Bolsonaro (PL). A segunda, sem água, seria de junho de 2023, na gestão Lula. Não é possível afirmar com segurança quando as imagens foram feitas, mas não é correto dizer que o atual governo tenha desligado deliberadamente o equipamento com a intenção de prejudicar a população.

A Barragem de Jati fica cerca de 60 quilômetros após a Estação de Bombeamento EBI-3, em Salgueiro (PE), que teve o funcionamento interrompido em janeiro deste ano pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) para a realização de reparo de um problema nas motobombas detectado em novembro do ano passado, ainda no governo Bolsonaro. A previsão de retomada da operação normal é na segunda quinzena de julho, disse o ministério ao Comprova.

Além disso, há registros em vídeos na internet feitos por moradores que mostram as cascatas com água corrente em janeiro deste ano, já no governo Lula, e sem água em outros momentos do governo Bolsonaro, como em outubro e novembro do ano passado, quando o vídeo supostamente teria sido feito.

Atualmente, segundo dados divulgados no dia 1º de junho pelo Governo do Ceará, o aporte hídrico do estado é o melhor desde dezembro de 2012, com 9,49 bilhões de metros cúbicos (51,2% da capacidade total) distribuídos em 157 reservatórios estratégicos.

A EBI-3 atende Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O MIDR garante que não há desabastecimento em nenhum dos estados e lembra que a oferta de água pelo Projeto de Integração do São Francisco (PISF) é intencionalmente flexível para harmonizar as necessidades da bacia doadora e otimizar o funcionamento, não havendo necessidade de bombeamento contínuo.

Para o Comprova, enganoso é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Em perfil no TikTok, até o dia 13 de junho, o vídeo analisado tinha 291,6 mil visualizações, 24,1 mil curtidas e 6,1 mil compartilhamentos. No Twitter, o conteúdo possuía 23,4 mil visualizações, 1,1 mil compartilhamentos e 1,8 mil curtidas até a mesma data.

Como verificamos: Para identificar o local onde o vídeo foi feito, realizamos buscas no Google, no YouTube e fizemos uma busca reversa usando a ferramenta TinEye. Também consultamos uma checagem feita anteriormente pelo Estadão Verifica. Por fim, entramos em contato com o MIDR, com a Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará, com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará e com um morador da região onde fica a barragem e que costuma postar vídeos do local em um canal no YouTube.

Cascatas da Barragem de Jati

As duas cenas que aparecem no vídeo viral mostram as cascatas da Barragem de Jati (CE), a 60 quilômetros de distância da Estação de Bombeamento EBI-3 do Eixo Norte da Transposição do São Francisco, na cidade de Salgueiro (PE). Segundo a legenda do vídeo viral, a primeira imagem seria de novembro de 2022, mostrando a barragem vertendo água pelas cascatas no governo Bolsonaro. Já a segunda seria de junho de 2023, com as cascatas secas no governo Lula.

Não foi possível identificar as datas exatas das imagens, mas é possível que as primeiras não sejam de novembro de 2022. Isso porque, segundo um morador local identificado como Erivando, responsável pelo canal Erivando Aventuras e Pescarias, não havia água nas cascatas naquele mês, depois de o fluxo ser interrompido em 14 de outubro e ser retomado apenas em 27 de dezembro. Um vídeo publicado no dia 21 de novembro de 2022, por exemplo, mostra que não havia água correndo pelas cascatas.

Aquela não foi a única vez em que o fluxo de água foi interrompido – a presença e a falta de água no local vêm se alternando desde fevereiro de 2021, como mostra vídeo publicado por Erivando. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, Bolsonaro esteve em Salgueiro para inaugurar a EBI-3 e depois foi a Jati acompanhar a chegada das águas na barragem. As imagens feitas na época mostram que havia água no local.

Cascatas da Barragem de Jati com água em fevereiro de 2022, no governo Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Brasil

Por outro lado, imagem de outubro do ano passado, registrada pelo Google Street View, mostra as cascatas secas, assim como a segunda imagem que aparece no vídeo viral. Outro conteúdo, publicado em dezembro do ano passado por um youtuber local, mostra o homem comemorando a volta das águas.

Imagem do Google Street View mostra cascatas sem água em outubro de 2022, também no governo Bolsonaro Crédito: Google Street View

Já este ano, no governo Lula, um registro feito por um morador da região mostra que havia bastante água nas cascatas do vertedouro da barragem no dia 10 de janeiro. O vídeo foi publicado no dia seguinte.

Em janeiro de 2023, no início do terceiro mandato de Lula, havia água nas cascatas da Barragem de Jati Crédito: Reprodução/vídeo

Outras imagens feitas nos meses seguintes (abril, maio e junho) mostram as cascatas secas. Isso acontece porque a estação EBI-3, de Salgueiro, teve o funcionamento interrompido no final de janeiro para que um problema detectado ainda em novembro do ano passado – no governo Bolsonaro – seja reparado. Ou seja, não é correto afirmar que sempre houve água no governo passado e que as cascatas tenham ficado secas apenas no atual governo para prejudicar a população.

Em junho deste ano, também no governo Lula, imagem volta a mostrar cascatas sem água Crédito: Reprodução/vídeo

Defeito na EBI-3

O MIDR explicou ao Comprova que a EBI-3 está desativada desde o início do ano, em função de uma vibração excessiva de uma de suas motobombas, o que ocasionou um desgaste relevante e prematuro dos rolamentos.

A EBI-3 é um conjunto de motobombas, válvulas e acessórios interligados. A estrutura foi projetada para oito conjuntos motobombas e conta hoje com dois conjuntos motobombas instalados (25% da capacidade projetada).

O MIDR afirmou que a contratação da duplicação da capacidade de bombeamento (50% da capacidade projetada) está prevista para ocorrer em 2024, em função do acréscimo de demanda dos estados beneficiados, principalmente com a implantação dos Ramais do Apodi e do Salgado.

“Vitória” dos carros-pipa?

O vídeo que viralizou no TikTok e no Twitter fala em vitória dos carros-pipa diante da falta de água nas cascatas da barragem, mas não é o que vem acontecendo. No último dia 1º de junho, o Governo do Ceará divulgou o balanço da quadra chuvosa deste ano, que vai de fevereiro a maio. De um modo geral, o cenário, em termos de aporte hídrico nos reservatórios, é o melhor desde dezembro de 2012.

Os dados apresentados mostram que, no início de 2023, o volume nos reservatórios era de 31,4%. Esse volume chegou a 51,2% no final da quadra chuvosa, o que significa um acumulado de 9,49 bilhões de metros cúbicos (m³) de água distribuídos em 157 reservatórios estratégicos. A região onde fica a Barragem de Jati faz parte do Cariri, que integra a Bacia do Salgado. Esta, por sua vez, se encontra em situação considerada “confortável”, com mais de 50% de reserva hídrica acumulada.

Já a Operação Carro-Pipa é executada pelo Exército Brasileiro e, atualmente, atende 21 dos 184 municípios cearenses. Nenhum deles fica a menos de 200 quilômetros de distância da Barragem de Jati. Dos 28 municípios beneficiados que ainda aparecem listados pelo Exército no site oficial da operação, sete tiveram o fornecimento de água por carros-pipa suspenso temporariamente.

Segundo o Exército, o objetivo da operação é realizar “ações complementares de apoio às atividades de distribuição de água potável às populações atingidas por estiagem e seca na região do semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo”.

O que diz o responsável pela publicação: O vídeo foi publicado no TikTok por uma usuária cujo perfil não permite o envio de mensagens por perfis que não a seguem.

O que podemos aprender com esta verificação: Os desinformadores também utilizam vídeos na internet para explorar assuntos de grande repercussão, como é o caso dos serviços na transposição do Rio São Francisco. Por questões de segurança, diante de qualquer assunto na internet, é importante buscar fontes confiáveis, conteúdos produzidos, por exemplo, pela imprensa profissional. Quando isso não é possível, vale sempre a busca por conteúdos similares e pesquisa de mais de uma fonte de informação.

Por que investigamos: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Sobre a situação na Barragem de Jati, o Estadão realizou checagem em abril deste ano. A transposição também foi alvo de checagem recente do Comprova. O projeto explicou como funciona a obra que leva água a casas do Nordeste brasileiro. A apuração também investigou conteúdos que desinformam sobre crise hídrica e fechamento de comportas.

