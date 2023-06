Inoperância da articulação política gera preocupação, diz Figueiredo sobre governo Lula

Ex-ministro das Comunicações do governo Dilma afirmou que inoperância é visível nos articuladores do Congresso e do Executivo

Presidente nacional do PDT, o deputado federal André Figueiredo (CE) afirmou à rádio CBN Cariri que olha com "preocupação" para a articulação política do governo Lula com o Congresso Nacional. Segundo ele, há um grande desencontro entre os que são responsáveis pela área política no Executivo e no Legislativo. "Isso faz com que gere uma insatisfação em todos os partidos, inclusive no próprio PT, então essa insatisfação existe pela falta de articulação, pela dificuldade em materializar demandas importantes para os municípios, para os estados", afirmou Figueiredo, da base do presidente Lula na Câmara dos Deputados, assim como todo o PDT.

A análise do trabalhista alcança indiretamente o colega de bancada José Guimarães (PT), líder do governo Lula no Congresso, na medida em que Figueiredo cita a baixa qualidade da articulação entre os responsáveis por conduzi-la no Congresso Nacional.

"Eu tenho muita expectativa de que o presidente Lula possa trazer para si essa responsabilidade e, consequentemente, melhorar muito, porque esses seis meses ficaram muito a desejar em termos de relações políticas, (...) Vemos com muita preocupação essa inoperância da articulação política", afirmou Figueiredo ao jornalista Farias Júnior.

O brizolista adicionou que, diante da "inoperância" da coordenação política do governo federal, aguarda que Lula tome para si a responsabilidade de liderar o diálogo com os partidos a fim de construir uma sólida maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.