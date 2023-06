Deputado petista quer criação de livro dos heróis e heroínas do Ceará

Ideia é inspirada no livro dos heróis e heroínas da Pátria, livro no qual contam nomes como Machado de Assis, Ulysses Guimarães, Santos Dumont, Zuzu Angel e Leonel Brizola

Tramita na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) proposta que, se aprovada, criará o livro dos heróis e heroínas do Estado, aos moldes do livro de mesmo intuito referente ao Brasil. O livro dos heróis e heroínas da Pátria, o chamado "livro de aço", pois as páginas são, de fato, feitas com esse metal, registra consigo o nome e as informações daqueles que protagonizaram feitos proporcionais ao título de "herói".

"A criação do livro 'Heróis e Heroínas do Ceará' é de extrema importância para preservar e divulgar a rica história e cultura do Estado do Ceará, bem como enaltecer os protagonistas que desempenharam papéis significativos em diferentes áreas e contribuíram para o desenvolvimento e progresso da região", justifica De Assis Diniz (PT), autor da proposta.



"Por meio dessa obra, busca-se resgatar as histórias de coragem, determinação e superação desses heróis,

permitindo que suas trajetórias inspirem as gerações presentes e futuras. Além disso, o livro servirá como uma valiosa fonte de conhecimento para estudantes, pesquisadores e interessados na história local, contribuindo para fortalecer a identidade cultural e o sentimento de pertencimento dos cearenses", adiciona.

Nomes que constam no livro de heróis e heroínas da Pátria

Leonel Brizola (1922–2004)

Getúlio Vargas (1882–1954)

Machado de Assis (1839 – 1908)

Santos Dumont (1873-1932)

Miguel Arraes, governador de Pernambuco três vezes e prefeito de Recife, mas nascido em Araripe, no Ceará (1916 – 2005)

Martim Soares Moreno, militar português considerado fundador do estado do Ceará - (1586 – 1648)

Ruy Barbosa (1849 – 1923)

Ulysses Guimarães (1916 – 1992)



Zuzu Angel (1921 – 1976)

Zumbi dos Palmares (1655-1695)