Presidente da CPMI do 8 de Janeiro é assaltado em praia do Rio de Janeiro

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, foi assaltado nesta segunda-feira, 12, enquanto caminhava pela orla de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Agentes do programa de segurança Ipanema Presente conseguiram localizar e apreender o adolescente de 17 anos que cometeu o furto. O objeto foi devolvido ao parlamentar.

Em vídeo publicado nas redes sociais do governo do Estado, Maia conta a dinâmica do crime e agradece aos agentes que o atenderam.

"Olha, eu tive uma ocorrência, infelizmente, hoje aqui na praia de Ipanema, mas eu quero registrar com muita satisfação de poder ter também tido a experiência de ver a eficiência do projeto Presente Ipanema. Quero agradecer a cabo Siqueira e ao agente Mitrano. O indivíduo bateu o meu cordão. Um minuto depois, ele já chegou, foi atrás, localizou e conseguiu prender", disse o deputado.

Inicialmente, os agentes conduziram o adolescente até uma delegacia em Copacabana, bairro vizinho à Ipanema. Na unidade, foi constatado que o assaltante tinha menos de 18 anos. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA).