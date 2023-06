CPMI dos atos golpistas convoca aliados de Bolsonaro e rejeita chamar indicados de Lula

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de Janeiro aprovou nesta terça-feira, 13, a convocação para depoimentos do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro Mauro Cid, do ex-ministro Anderson Torres, os ex-ministros de Bolsonaro e generais Braga Netto e Augusto Heleno.

Foram rejeitados, porém, as convocações de autoridades que haviam sido nomeadas pelo governo Lula (PT), casos do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, do ex-diretor adjunto da Abin Saulo Moura da Cunha, e do secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor do DF, Ricardo Cappelli.

A rejeição dos requerimentos foi criticada pela oposição, que acusa a base governista de parcialidade na condução da CPMI.

