Câmara engole pauta progressista de Lula e puxa governo para o centro: Jogo Político #237

A semana começa sob impacto e com desdobramentos das derrotas sofridas pela área ambiental do governo Lula e pelo Ministério dos Povos Indígenas. Na reestruturação dos ministérios, as duas áreas sofreram derrotas. Nesta semana, pode ser votado o marco temporal que limita a demarcação de terras indígenas. Outros temas da semana são a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Em Fortaleza, a expectativa é pela decisão sobre a Taxa do Lixo. Estes são temas do Jogo Político #237.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião e colunista; Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

Sarto vai a evento com Elmano e ministro: "Fortaleza não tem culpa se fulano briga com sicrano"

Câmara deve votar marco temporal nesta terça-feira

