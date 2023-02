Roberto Pessoa sobre Wagner na Saúde de Maracanaú: "Militar sabe fazer tudo"

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), comentou a indicação do ex-deputado federal e atual secretário da Saúde do município, Capitão Wagner (União Brasil), para o cargo no Executivo local. Pessoa minimizou as críticas recebidas diante da falta de experiência do correligionário, e justificou que “militar sabe fazer tudo, inclusive saúde”.



Ao ser questionado sobre se tinha algum eventual receio pela inexperiência de Wagner, o prefeito apontou que a Saúde é mais questão de gestão do que de conhecimento prévio. “Saúde é gestão. Se o profissional da saúde for um bom gestor, dá bom (...) Falta remédio, como vai fazer? O posto caiu, está ruim? Como vai contratar funcionários? Tudo isso é gestão. E além disso, tem que ter espírito público, e ele (Wagner) tem”, disse.

As declarações foram dadas no evento de apresentação oficial de Wagner, na manhã desta segunda-feira, 6, em Maracanaú. Durante a cerimônia, Wagner reconheceu que sua gestão à frente da pasta vai se refletir numa eventual disputa eleitoral em 2024, e defendeu a manutenção de uma boa “relação institucional” com o governador Elmano de Freitas (PT).

“Se eu faço uma boa gestão, na época da eleição vou poder apresentar dados e as pessoas não poderão criticar a falta de experiência. Assim como se eu fizer uma péssima gestão, vai refletir negativamente na eleição”, declarou o novo secretário em coletiva de imprensa.



Com informações da repórter Júlia Duarte.

