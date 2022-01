Roberto Pessoa ironiza Tasso e sai em defesa de Wagner

O prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa (PSDB) ironizou o senador licenciado Tasso Jereissati (PSDB), dizendo que o parlamentar foi "generoso" na sua avaliação do deputado federal Capitão Wagner (Pros). Apesar de Tasso ter afirmado, em entrevista ao O POVO, que Wagner é uma "decepção", o prefeito, em tom de ironia, se disse muito feliz com a declaração do tucano, que "só encontrou dois defeitos" no deputado.

"Um, segundo ele, ser bolsonarista, que eu não vejo todo esse empenho do Capitão Wagner, e o outro, ele ter ido a um evento público com o Bolsonaro, um em Caucaia e outro em Tianguá, ambos ao ar livre", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao O POVO, Tasso Jereissati afirmou que Wagner é hoje "o mais forte representante do bolsonarismo no Ceará" e se disse preocupado com uma eventual eleição do parlamentar ao Governo do Estado.



"Eu tive muita esperança no Capitão Wagner quando ele iniciou lá atrás”, acrescentou o senador, “mas a evolução dele de lá pra cá é um pouco diferente do que eu esperava. Para mim é uma decepção", disse o senador na entrevista.

O prefeito de Maracanaú, por sua vez, desviou a lógica e propôs outra interpretação. "Eu tô muito feliz porque passou no crivo do Tasso, o maior líder político do Ceará. Foi aprovado pelo Tasso, ao meu modo de ver", afirmou.

Apoiador de Wagner, Roberto Pessoa afirmou ainda que irá acompanha-lo em um novo partido assim que deixar o PSDB. Desse modo, o prefeito pode ser novo membro do União Brasil, legenda oriunda da fusão do DEM e do PSL, ao qual o deputado deve se filiar para concorrer ao Palácio Abolição. "Eu vou deixar o PSDB e vou para o partido que o Capitão estiver", adiantou.

O prefeito disse também não ter pressa para fazer a mudança, já que não disputa nenhum cargo nas eleições de 2022, ao contrário da filha, a deputada estadual Fernanda Pessoa (PSDB), que irá tentar uma cadeira na Câmara Federal, também pela mesma legenda de Wagner. "É muito ruim eu ficar em um partido e ela ficar em outro. Acompanho logo ela".

Tags