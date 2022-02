Oposição se une em Maracanaú contra Roberto Pessoa em 2022 e 2024

Até então em lados opostos da disputa local, os grupos políticos do deputado Júlio César Filho (Cidadania) e do PT em Maracanaú fecharam aliança contra a base do atual prefeito, Roberto Pessoa (PSDB), para as eleições de 2022 e 2024 no Município.

A informação foi confirmada neste sábado por Júlio César, que é líder do governo Camilo Santana (PT) na Assembleia Legislativa do Estado. Com isso, Julinho – como o deputado é conhecido – e Daniel Baima (PT), dois dos candidatos da oposição derrotados por Pessoa na eleição de 2020, deverão marchar pela primeira vez juntos em Maracanaú.

A aliança foi confirmada um dia antes de Baima, que é dirigente do PT do Município, assumir como diretor de planejamento da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa), cargo indicado pelo governador Camilo. A solenidade de posse, marcada para as 9h desta segunda-feira, 21, contará com a presença de Julinho e demais aliados no município.

"Maracanaú precisa de mudança e estamos trabalhando para reunir todos que acreditam que o nosso município merece muito mais", destaca o deputado, atualmente cotado para migrar para PT do Ceará. Neste sentido, o evento desta segunda-feira também contará com a presença de um dos principais líderes petistas do Estado, o deputado José Guimarães.

Na disputa pela Prefeitura em 2020, Julinho teve 25,83% dos votos e Daniel Baima 5,21%. Ainda isolado na liderança do município e um dos principais nomes da oposição ao grupo de Cid e Ciro Gomes (PDT) no Ceará, Roberto Pessoa foi eleito com ampla vantagem sobre os opositores, com 66,32% dos votos.



