Podemos promete apresentar recurso judicial contra cassação de Deltan Dallagnol

A presidente do Podemos, Renata Abreu (SP), disse que fará recurso a instâncias superiores para reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-SP) nesta terça-feira, 16. Ela não detalhou que tipo de recurso fará, mas tem duas opções em vista: uma apelação ao próprio TSE e um recurso no Supremo Tribunal Federal.

"A gente vai tomar as medidas judiciais que ainda restam", disse Renata. A decisão do TSE de cassar Dallagnol tem efeito imediato. Isso significa que o deputado pode tentar reverter o julgamento, mas precisa aguardar os recursos fora do mandato. Pela decisão, os votos destinados ao ex-procurador na eleição de 2022 vão para a legenda.

A presidente do partido visitou pessoalmente o gabinete de Dallagnol, onde ele montou uma espécie de "gabinete de crise" com assessores e ficou por lá por mais de uma hora.

Visivelmente incomodada com a decisão, enquanto caminhava para o gabinete de Deltan para o encontro, ela disse que a decisão do TSE dará mais força à direita e falou a membros do gabinete que a acompanhavam que negociaria a candidatura ao Senado no Estado do ex-procurador da operação Lava Jato. "Eu vou ser candidata ao Senado é no Paraná. Já vou negociar com ele isso. É ridículo o que os caras estão fazendo", disse.

Em nota, o Podemos disse que "o Brasil e o parlamento nacional perdem com a decisão que o TSE". "O Podemos se solidariza com o parlamentar e não poupará esforços na avaliação de medidas que ainda podem ser tomadas pela defesa de Dallagnol", diz a nota.