Guilherme ganha espaços do PT na Assembleia

Vereador licenciado e suplente no exercício do mandato de deputado passa a compor duas comissões. Guilherme é presidente do PT em Fortaleza e terá função estratégica para as eleições de 2024 na Capital

O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) passou a fazer parte das comissões de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT) e de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP). A leitura da correspondência foi feita na sessão plenária da última quarta-feira pelo deputado De Assis Diniz, líder do bloco do qual o PT faz parte.

Guilherme Sampaio substitui o deputado estadual Missias Dias (PT) na COFT, e o deputado Júlio César Filho (PT) na CTASP. Júlio César ocupava vice-presidência da comissão. Porém, como Guilherme é suplente, ele não poderá ocupar cargos de presidência ou vice.

O deputado afirmou que havia parlamentares petistas sobrecarregados nas comissões, por participarem de muitos colegiados. “Como assumi o mandato após a composição das comissões, fizemos em comum acordo uma redistribuição de nossa representação, pois havia colegas sobrecarregados como titulares em muitas comissões”.

Guilherme lembrou do mandato de vereador, do qual está licenciado, afirmando que a experiência poderá contribuir nos debates. “Minha expectativa é qualificar o debate nestas comissões, a partir da experiência que acumulei nestas pautas durante os 5 mandatos como vereador”, disse.

Guilherme Sampaio assumiu como suplente do deputado estadual Fernando Santana (PT), que tirou licença por quatro meses, no fim de fevereiro. O vereador licenciado é ainda o presidente do PT em Fortaleza e terá função estratégica para as próximas eleições municipais.

Sobre a participação nas Comissões, o petista ainda celebrou que abre "ainda mais espaço de interlocução do nosso mandato com a sociedade". "Sem dúvida a minha participação me permitirá relatar, discutir e votar as matérias na condição de membro, abrindo ainda mais espaço de interlocução do nosso mandato com a sociedade, movimentos e governo. Estou muito feliz com essa indicação, até porque se tratam de comissões que estão entre as mais movimentadas da Assembleia", finalizou.

Uma das Comissões que o deputado participará é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que trata sobre matérias sobre relações de trabalho e serviços públicos de administração estadual, é composta por:

Presidente titular : Jeová Mota, PDT

: Jeová Mota, PDT Suplente: Antônio Granja, PDT

Vice-presidente : De Assis Diniz, PT

: De Assis Diniz, PT Suplente: Nizo Costa, PT

Membros:



Romeu Aldigueri, PDT (titular)

Marcos Sobreira, PDT (suplente)

Cláudio Pinho, PDT (titular)

Bruno Pedrosa, PDT (suplente)

Júlio César Filho, PT (titular, substituído por Guilherme Sampaio)

Larissa Gaspar, PT (suplente)

Davi de Raimundão, MDB (titular)

Agenor Neto, MDB (suplente)

Leonardo Pinheiro, Progressistas (titular)

Almir Bié, Progressistas (suplente)



Já a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação trata da dívida pública interna e externa, assim como matérias financeiras, tributárias, orçamentárias e empréstimos públicos. Os membros da Comissão são:

Presidente titular: Sérgio Aguiar, PDT

Sérgio Aguiar, PDT Suplente: Queiroz Filho, PDT

Vice-presidente: Larissa Gaspar, PT

Suplente: Luana Ribeiro, Cidadania

Membros:

Romeu Aldigueri, PDT (titular)

Jeová Mota, PDT (suplente)

Bruno Pedrosa, PDT (titular)

Antônio Granja, PDT (suplente)

De Assis Diniz, PT (titular)

Alysson Aguiar, PC do B (suplente)

Missias Dias, PT (titular, substituído por Guilherme Sampaio)

Nizo Costa, PT (suplente)

Carmelo Neto, PL (titular)

Alcides Fernandes, PL (suplente)

Sargento Reginauro, União (titular)

Felipe Mota, União (suplente)

Agenor Neto, MDB (titular)

Davi de Raimundão, MDB (suplente)