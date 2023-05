O POVO News: Lula visita Ceará e cumpre agenda em Fortaleza e Crato

A edição também fala sobre a soltura do ex-ministro Anderson Torres, o panorama da Educação no Ceará e retorna ao caso das joias sauditas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 12. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição traz as últimas informações sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará. O petista iniciou a programação no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, onde ocorreu o aulão preparatório para o Enem, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha. Estiveram presentes na ocasião o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana.

Sobre o assunto Lula compara Bolsonaro a 'praga de gafanhotos': 'Agora está em casa com rabinho preso'

Evento com Lula e Janja no Ceará reúne 6 governadores e 3 vices

O programa traz também a atualização da soltura do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A defesa de Torres descarta a possibilidade de delação premiada e afirma que o ministro vai abrir dados de celular.

Haverá ainda entrevista com o gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, Ivan Contijo, sobre o impacto nas escolas de diretores com formação em gestão escolar.

A transmissão comenta ainda sobre o índice do desmatamento na Amazônia, que caiu em 68% em abril em comparação com o mesmo período do ano passado.

Assista ao vivo:

Sobre as joias sauditas, o programa explica o certificado de diamantes encontrado na casa do tenente-coronel, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

A edição explica a decisão do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) em multar parlamentares bolsonaristas por causa de vídeo que associa Lula a drogas e aborto. As multas serão individualizadas e os valores ainda serão definidos.

Sobre o assunto Ciro fala do governo Lula pela 1ª vez, critica arcabouço e diz que petista "nunca quis mudar"

O episódio contará com análises de jornalistas e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, do jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza, e o repórter de política do O POVO, Filipe Pereira.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO