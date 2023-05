Lula: Camilo foi melhor governador do Ceará e vai ser o melhor ministro da Educação

Em visita a Crato, na região do Cariri, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), natural do município. "O companheiro Camilo, que foi o melhor governador do Estado do Ceará, vai ser o melhor ministro da Educação desse país".

Lula elogiou o início do trabalho de Camilo no MEC. "Em quatro meses, na educação nós fizemos mais do que em quatro anos".

Como havia feito em Fortaleza, Lula voltou a criticar no Crato o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem se referiu como "homicida que governou este país".

O presidente assinou a medida provisória que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, que pretende concluir 3,5 mil obras paradas em escolas pelo País.