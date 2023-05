Bolsonaro processará Lula por atribuir mansão de R$ 8 milhões a ele

A equipe jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o petista afirmar, em discurso em Salvador nesta quinta-feira,11, que Bolsonaro é o real dono da mansão de R$ 8 milhões do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Segundo o ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, publicou no Twitter, que "providências estão sendo tomadas” em relação ao assunto.

"Lula afirma que o Pr Jair Bolsonaro tem uma casa de 8 milhões de dólares nos EUA. A equipe jurídica do Pr já está tomando as devidas providências para o reparo de mais uma mentira. Fica cada dia mais evidente seu descontrole, seu sentimento único de vingança, em detrimento de cuidar do Brasil e de sua população”, escreveu.

A fala em questão, onde Lula afirma que Bolsonaro é o dono da mansão, foi criticada por bolsonaristas. "Acabaram de descobrir uma casa de US$ 8 milhões do... Como é que chama ele? Do ajudante de ordens do Bolsonaro. Certamente, uma casa de US$ 8 milhões não é para o ajudante de ordens. Certamente, é para o paladino da discórdia, o paladino da ignorância, o paladino do negacionismo", disse Lula sobre Bolsonaro.

"Nós vamos apurar, nós vamos abrir processo e nós vamos tentar provar a corrupção que houve nesse país para que o povo brasileiro saiba quem é que praticou corrupção", afirmou Lula.

As informações sobre a mansão foram expostas por uma reportagem do portal Metrópoles publicada na quarta-feira, 10. Segundo a reportagem, a família de Cid mantém um trust (Cid Family Trust) nos Estados Unidos, tipo de organização usada nos Estados Unidos para obscurecer os verdadeiros donos de propriedades que detém a mansão avaliada em R$ 8,5 milhões na Califórnia.

A mansão, comprada por US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8,7 milhões) e avaliada atualmente em US$ 2,2 milhões (R$ 11 milhões em conversão direta), fica localizada na cidade de Temecula. O fundo tem outra casa, que vale cerca de R$ 2 milhões, na mesma cidade.