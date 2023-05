Lula chega ao Cariri e recebe miniatura de estátua de Padre Cícero do prefeito de Juazeiro

Crédito: Ascom/ Prefeitura de Juazeiro do Norte

Ao receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta sexta-feira,12, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) entregou ao petista uma miniatura da estátua do Padre Cícero, ícone religioso da cidade.

A miniatura é composta por fibra de vidro e pintura sintética.

Além do presidente, outros políticos já receberam o símbolo durante visita ao município, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Sérgio Moro (União Brasil).

Glêdson Bezerra e Jair Bolsonaro em evento do Governo Federal em Juazeiro do Norte, em 2021 Crédito: Aurélio Alves

Em 2021, o ex-presidente recebeu uma estátua semelhante durante um evento quando visitou o Juazeiro do Norte em agenda sobre o Programa Casa Verde e Amarela.

Senador Sérgio Moro e Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte, em 2022 Crédito: Divulgação

O senador Sérgio Moro, por sua vez, ganhou o item em fevereiro de 2022, quando encontrou apoiadores no município no período de campanha eleitoral para o cargo no Senado.

Lula desembarcou em Juazeiro do Norte na tarde desta sexta-feira, por volta das 16 horas. A viagem do presidente ao Estado tem por objetivo tratar de assuntos voltados à Educação e anunciar o Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica.