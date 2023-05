Base de Lula deve ter 21 das 32 cadeiras em CPMI dos atos golpistas

Como consequência do critério de proporcionalidade, a oposição deve ocupar menos assentos do que previra inicialmente na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, instalada no Congresso para apurar os ataques de 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A tendência é de que o governo tenha 21 das 32 cadeiras que compõem o colegiado (16 para senadores e 16 para deputados).

Líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) realizou simples manobra horas antes do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ler no plenário o requerimento de instalação da CPMI.

A Rede integrava bloco com o PSDB (sem senadores em exercício) e o Cidadania, partidos que atuam em formato de federação, além do Podemos, MDB, União e PDT.

Migrou, então, para o bloco Resistência Democrática, capitaneado pelo PT e com a presença de PSB e PSD. O aumento deste bloco lhe garantiu 6 cadeiras na cota do Senado. O antigo bloco da Rede disporá de outras seis.

A oposição, integrada pelos blocos Vanguarda (PL e Novo) e Aliança (PP e Republicanos), deve ficar com duas cadeiras cada. Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) levantou questão de ordem contra a manobra, mas teve o pedido indeferido pelo presidente da Casa. O movimento de Marinho foi acompanhado pelo senador cearense Eduardo Girão (Novo).

A assessoria de comunicação do ex-ministro de Bolsonaro afirmou ao O POVO que ele recorreria ainda nesta sexta-feira, 5, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contra o indeferimento da questão de ordem. Pacheco seguiu entendimento proporcional ao que Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, adotou durante a distribuição dos assentos.

O alagoano retirou vaga do partido Novo e deu ao PT sob alegação de que a agremiação não elegeu número mínimo de deputados que lhe garantisse direito à figura da "liderança partidária" na Câmara dos Deputados.

Entre as atribuições do líder partidário está a indicação de representantes para integrar comissões. Somente partidos com no mínimo cinco integrantes têm direito à liderança. O Novo, com isso, tem tão somente uma "representação partidária".

O deputado federal Marcel Van Hatten (Novo-SP) afirmou por meio das redes sociais que dará entrada no Supremo Tribunal Federal (STF) com mandado de segurança contra a diretriz adotada por Lira. Conforme o regimento interno comum do Congresso para comissões mistas, a minoria deve ser contemplada com uma vaga.