David Miranda era um 'jovem de trajetória extraordinária', diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma publicação no Twitter, sobre a morte do ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ), ocorrida nesta terça-feira, 9. Ele estava internado desde agosto do ano passado com quadro grave de septicemia. "Meus sentimentos ao @ggreenwald e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais."

David Miranda morreu aos 37 anos, um dia antes do seu aniversário, após passar nove meses internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. O anúncio foi feito nesta terça, 9, por seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, em rede social. "Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos", escreveu Glenn.

