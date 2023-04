Deputado cearense doa auxílio-moradia a associação de universitários

A Associação Tabuleirense dos Universitários (ATU) deve receber repasses de R$ 3.083,42 mil, doação do deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE) para manter cerca de 40 estudantes cearenses em Mossoró, no Rio Grande do Norte

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE) anunciou que fará o repasse do valor de seu auxílio-moradia, direito garantido aos membros da Câmara. A verba vai manter uma residência-universitária de cearenses que estudam em Mossoró. O valor líquido do auxílio é de R$ 3.083,42 e será repassado a uma associação privada sem fins lucrativos de universitários de Tabuleiro do Norte, na região do Jaguaribe, interior do Ceará.

A verba servirá para ajudar na moradia de estudantes de Tabuleiro que fazem a viagem para Mossoró (RN) todos os dias. A Associação Tabuleirense dos Universitários (ATU) recebe atualmente um auxílio da prefeitura tabuleirense, o que ajuda a custear os transportes dos estudantes para as cidades de Mossoró, Aracati e Russas.

Para funcionar como residência, foi alugada uma casa localizada no bairro Presidente Costa e Silva, posicionada entre diferentes universidades. Segundo a assessoria do deputado, o valor repassado mensalmente servirá para que os estudantes cubram custos de luz, água, aluguel e demais despesas. A Associação explica que tudo foi calculado antes de alugar a casa e, dessa forma, nem os estudantes nem a ATU precisarão arcar com custos adicionais.

Segundo Marcos de Andrade, estudante do 8º período de enfermagem e primeiro-secretário da ATU, a residência poderá receber entre 30 e 40 estudantes simultaneamente. Ele explica que, somente no mês de março, 65 estudantes fizeram a viagem de quatro horas entre Tabuleiro do Norte e Mossoró. O universitário disse que esses números costumam variar, porque quando estudantes estão estagiando, eles precisam buscar formas de morar na cidade potiguar.

A doação de auxílios parlamentares

O auxílio-moradia é concedido a deputados que não são contemplados com o imóvel funcional, e pode ser pago nas modalidades "reembolso" e "em espécie".

O auxílio é discricionário para despesas dos parlamentares. Por isso, as doações feitas por deputados são, normalmente, uma doação do valor referente ao auxílio recebido.

Os membros do Legislativo podem também se recusar a fazer uso do valor, como foi o caso do deputado Idilvan Alencar em seu mandato anterior.

