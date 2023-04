Deputado cearense Danilo Forte é escolhido relator do projeto da LDO de 2024

A relatoria do Orçamento será do PL, com o deputado Luiz Carlos Motta (SP). A mensagem foi enviada ao Congresso Nacional nas últimas semanas, e prevê salário mínimo de R$ 1.389

O deputado Danilo Forte (União-CE) foi designado como o relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, primeiro documento a ser elaborado no governo Lula (PT). A relatoria do Orçamento será do PL, com o deputado Luiz Carlos Motta (SP). A definição foi oficializada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O texto traz as diretrizes para a elaboração do Orçamento para o próximo ano. A mensagem foi enviada ao Congresso Nacional nas últimas semanas, e prevê salário mínimo de R$ 1.389.

