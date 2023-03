Hospital Geral de Fortaleza restringe atendimento da emergência por superlotação

O setor de emergência do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) está restrito para novos pacientes por causa da superlotação. A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 28, por meio de memorando assinado pela diretoria da unidade.

O documento informa que diante da alta ocupação dos leitos, o atendimento de livre demanda estará suspenso até às 7 horas desta quarta-feira, 1º. Apenas casos considerados graves e pacientes regulados de outros hospitais da rede estadual de Saúde terão acesso ao serviço.

"Vimos, por meio deste, informar que diante da superlotação da emergência do GHF, orientamos que no dia de hoje, 28 de fevereiro de 2023, restringiremos o atendimento de livre demanda da Emergência, do momento da expedição deste documento, às 17h30min, até às 7 horas do dia 1º de março de 2023", diz trecho do memorando, assinado pela coordenadora de gestão do cuidado médico do HGF, Mariana Ribeiro Moreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se a ocupação dos leitos continuar alta, o prazo da suspensão do atendimento pode ser estendido. "Reavaliaremos o seguimento do atendimento às 7 horas da manhã do dia 1º de março de 2023", destaca o documento.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) informou que o serviço de emergência continua funcionando normalmente para casos de alta complexidade. "Ressaltamos que os pacientes cujos casos não se enquadram no perfil de assistência da emergência passam por triagem e são orientados a buscar as unidades de saúde mais adequadas para atendimento de menor complexidade", afirma a pasta, em nota.

De acordo com a Secretaria, a suspensão da livre demanda não afeta pacientes que precisam do atendimento especializado prestado no hospital. "O serviço de Emergência porta aberta segue em funcionamento, com atendimento a casos de alta complexidade, de acordo com o perfil terciário da unidade".

O POVO perguntou quantos pacientes estão internados na emergência da unidade, mas não obteve resposta.

Atualizada às 6h19min de quarta-feira, 1º

Sobre o assunto Hospital da Uece tem previsão de entrega para agosto deste ano, diz secretária

Hospital de Messejana atinge marca de 500 transplantes cardíacos realizados

Médicos denunciam superlotação no Hospital de Messejana

Homem invade hospital e atira em três pessoas no município de Ibicuitinga

Tags