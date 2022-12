Pacientes denunciam longa fila de espera em UPA no bairro Itaperi

Pacientes que chegaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) do bairro Itaperi, em Fortaleza, registraram lotação e demora no atendimento durante a última sexta-feira, 25. Conforme relato de testemunhas do local, a justificativa dada pela demora nas filas de espera foi a ausência de médicos na unidade. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que a UPA Itaperi estava com equipe completa na sexta-feira, 25, realizando atendimento à população.

Uma das pacientes que foi atendida após longo tempo de espera foi Antônia Cláudia Sena, de 45 anos. Ao O POVO, a filha dela, Sheyla Talia Sena, conta que a mãe tem diagnóstico de câncer no útero, hipertensão e diabetes.

“Chegamos às 7h30min da manhã e só saímos de lá às 21h30min. Está demais aquela UPA! Muitas pessoas passando mal. Disseram que não tinha médico, e o único que tinha ficava atendendo os pacientes da espera ou aqueles que já estavam lá dentro”, afirma Sheyla.

Para a filha, apesar de a maioria das UPAs registrarem grande demanda de pacientes, o atendimento emergencial para casos como o da mãe dela costuma ser mais rápido.

“Precisamos que coloquem mais médicos ali, toda UPA tem lotação, mas o atendimento é rápido. Ali os pacientes que chegaram às 7 horas da manhã só começaram a ser atendidos às 17 horas da tarde”, conclui.



Na nota da SMS, a pasta destacou que "as UPAs funcionam 24 horas e prestam atendimento adulto e pediátrico. São indicados para atendimento de urgência e emergência. O atendimento é realizado conforme classificação da gravidade do caso. Após a classificação, o usuário é direcionado para o atendimento médico”.



Ainda segundo a SMS, a unidade, na manhã desta segunda-feira, 28, contava com cinco médicos de plantão, além de quatro enfermeiros e dez técnicos de enfermagem.

