Vice-lider do governo diz que ainda espera apoio do PT para reeleição de Sarto

O vereador Didi Mangueira (PDT) disse acreditar em aliança com o PT para a construção da candidatura à reeleição do prefeito de Fortaleza José Sarto, para quem atua como vice-líder na Câmara Municipal. O parlamentar defendeu que, apesar dos desgastes entre seu partido e petistas, um acordo para as eleições de 2024 ainda não foi descartado;

"Nós ainda sonhamos com o apoio do PT, uma aliança para a reeleição o Sarto. Nós estamos trabalhando nisso, nós não descartamos. A gente sonha com isso, não está descartado não. Se isso não acontecer nós vamos, infelizmente, disputar a eleição com vários candidatos, inclusive com o PT", declarou Mangueira.



Nos últimos dias, Sarto voltou a indicar que pretende disputar a reeleição para o Executivo municipal. Faltando cerca um ano e meio para o pleito, o pedetista já se colocou como pré-candidato e chegou a ser ovacionado por líderes do seu partido na última convenção municipal do PDT, realizado no último sábado, 15.



No entanto, o fracasso da aliança com o PT e uma divisão interna no partido vem dificultando a formação de uma base sólida para que o prefeito dispute o pleito do próximo ano. Sem parar suas articulações, Sarto tem buscado fortalecer sua base na Capital, promovendo diálogos até com setores mais conservadores, como é o caso do PL.



Nesta segunda-feira, 17, apesar de afirmar que ainda é cedo para o debate de possíveis candidaturas petistas para a Prefeitura de Fortaleza, o presidente do PT da Capital, deputado Guilherme Sampaio, afirmou ser “natural” que a sigla possua nome próprio para a disputa. O deputado defendeu, contudo, que o debate "se dará no momento oportuno, no ano eleitoral”.

