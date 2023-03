PL entra na gestão Sarto e ex-vice de Capitão Wagner, Gomes de Matos, assume Funci

O ex-deputado federal e ex-candidato a vice-governador Raimundo Gomes de Matos (PL) entrou para os quadros da gestão da Prefeitura de Fortaleza, após o prefeito José Sarto (PDT) convidá-lo para assumir a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

Nesta quarta-feira, 22, a Prefeitura confirmou o convite feito por Sarto; a foto de Gomes de Matos já aparece na aba "perfil do presidente", que contém informações do gestor à frente da Funci.

A ida de Gomes de Matos para órgão ligado à Prefeitura marca a entrada do PL, partido com diversos parlamentares de oposição no Ceará, na administração municipal. Nas eleições de 2022, Gomes de Matos concorreu como candidato a vice-governador em chapa encabeçada por Capitão Wagner (UB). Wagner, inclusive, já manifestou interesse de disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024.

O vereador Bruno Mesquita (PL) confirmou a indicação do correligionário, durante pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). "Anunciar aqui a chegada do novo presidente da Funci, Raimundo Gomes de Matos, quadro do nosso partido, do PL. Temos certeza que fará um grande trabalho, pela inteligência que ele tem e pelo trabalho que fez no Ceará e lá em Brasília; agora ele vai fazer mais pelas crianças e adolescentes na nossa cidade", projetou.

A Funci tem como objetivo “promover e executar políticas públicas de defesa e proteção integral de crianças e adolescentes, preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”. As atividades da fundação estão ligadas a programas como Adolescentes Cidadão, Ponte de Encontro, Rede Aquarela e Plano Municipal pela Primeira Infância de Fortaleza.



Os Conselhos Tutelares, órgãos permanentes, autônomos e não jurisdicionais, são ligados administrativamente à Fundação da Criança.

O POVO tentou contato com Raimundo Gomes de Matos e com o vereador Pedro Gomes de Matos (PL), filho do novo presidente da Funci, para comentar a indicação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso haja retorno.





