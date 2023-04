Tarcísio de Freitas passa por novo procedimento cirúrgico de cálculo renal

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve de passar por mais uma cirurgia no sábado, 15, depois de retirar cálculo renal em Londres no final de março. Segundo a assessoria do governo, o procedimento deste fim de semana foi complementar ao de março e o governador passa bem e "seguirá agendas internas no Palácio dos Bandeirantes durante a semana".

Em março, o problema de saúde interrompeu a agenda oficial que o governador mantinha no exterior, em Londres, Madri e Paris, com o intuito de atrair investimentos para o Estado e apresentar o portfólio de parcerias público-privadas e privatizações à CEOs, empresários e fundos de investimento interessados.

Os encontros, então, foram conduzidos por Lucas Ferraz, secretário de Negócios Internacionais do governo do Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desta vez, o procedimento de sábado levou Tarcísio a cancelar a participação na solenidade de passagem do cargo de comandante militar do Sudeste que acontece nesta segunda-feira, 17, por recomendação médica.

Tags