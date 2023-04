Em audiência na Câmara, Camilo diz estar "muito preocupado" com Enem: "Há distorções"

Nesta semana, ao participar do programa Debates do Povo, na rádio O POVO CBN, Camilo cogitou que pode haver até duas versões do Enem em 2024. Ele destaca diferenças entre estados e entre escolas públicas e privadas

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse na manhã desta quarta-feira, 12, que disparidades na implantação do Novo Ensino Médio (NEM) causam preocupações para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o ano que vem. O Enem é atualmente a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. Camilo participa de audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Assista ao vivo:

Pelo cronograma do Novo Ensino Médio, o modelo foi implantado em 2022 para o primeiro ano do ensino médio. Neste ano de 2023, começa a adoção no segundo ano do ensino médio. Conforme o ministro, porém, há diferenças significativas. Foi suspenso o cronograma com previsão de implantação para o terceiro ano do ensino médio em 2024. Da mesma forma, também está suspensa a aplicação, no próximo ano, de um novo modelo de Enem, adaptado ao Novo Ensino Médio. Porém, estudantes do primeiro e do segundo ano, em tese, já estão sendo educados nesse novo modelo. Mas, há diferenças nessa implantação, o que leva à apreensão de Camilo em relação ao exame em 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou muito preocupado com o Enem. Estamos tendo distorções. Porque a aplicação do Novo Ensino Médio tem diferenças entre os estados, estados que estão mais avançados, estados que não conseguiram. Entre públicos e privados", disse o ministro.

"Portanto, há uma preocupação enorme em relação ao Enem, que já deveria ser o Enem... já há uma previsão do novo Enem para 2024", prosseguiu.

Sobre o assunto Wagner diz que é "legítimo" Sarto buscar conservadores, mas isso não significa apoio político

Prefeito de Santa Quitéria após ser afastado: "Jogo só acaba quando juiz apita"

Camilo justifica a suspensão no cronograma sem prejuízo ao que já foi implantado. "A decisão foi de suspender a portaria da implantação do calendário do Novo Ensino Médio, sem prejudicar o que já está em andamento, para que a gente possa concluir esse debate com muita responsabilidade e tomar as decisões em relação a essa questão", afirmou.



A audiência é presidida pelo deputado federal cearense Moses Rodrigues (União Brasil), presidente da Comissão de Educação e que fez oposição a Camilo no Governo do Estado. Moses é aliado do ex-deputado e secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil). Ao lado de Camilo está a secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, ex-governadora do Ceará, e residente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, ex-secretária da Fazenda do Ceará.

Sobre o assunto Dino interrompe depoimento após bate-boca e palavrões entre deputados

Prefeito é afastado em operação contra corrupção no Interior do Ceará

Na última segunda-feira, Camilo afirmou que pode haver até a aplicação de duas versões diferentes do Enem em 2024, para dar conta das diferentes realidades de estudantes. "Nós ainda temos tempo para construir qualquer mudança ou não no Enem ao longo de 2024. Nosso objetivo será não prejudicar nenhum estudante que já estava no Novo Ensino Médio, porque aí você tem realidades diferentes. Tem estado mais avançado na implantação. Tem estado menos avançado. Se houver necessidade, no final dessa discussão, de ter que fazer dois Enems, nós vamos fazer". A declaração foi dada ao programa Debates do Povo, na rádio O POVO CBN.

Sobre o assunto Aprovado aumento salarial para professores do Ceará, com retroativo no início da carreira

Jade Romero assume governo do Ceará pela 1ª vez com viagem de Elmano com Lula à China

MP pede condenação de blogueiro cearense foragido, acusado de colocar bomba em caminhão

Tags