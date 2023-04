Prefeito de Santa Quitéria após ser afastado: "Jogo só acaba quando juiz apita"

Chegou a haver cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do prefeito

Após ser afastado por decisão da Justiça, o prefeito de Santa Quitéria José Braga Barrozo, o Braguinha, manifestou-se nas redes sociais e disse ser alvo de perseguição de "várias esferas do poder público". "Nós até nos acostumamos a isso", publicou. Ele manifestou confiança em reverter a situação. "Não baixaremos a cabeça diante dos ataques e investidas que estamos sofrendo". E destacou: "O jogo só acaba quando o juiz apita".

O prefeito e mais três secretários municipais foram afastados pelo período de seis meses, por decisão do Tribunal de Justiça que atende a pedido da Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública (Procap). Eles são investigados em operação do Ministério Público estadual com apoio da Polícia Civil. Os secretários afastados foram os de de Governo, de Transporte e de Obras e Infraestrutura.

A operação trata de suspeitas de irregularidades em contratos da Prefeitura para limpeza pública e abastecimento de veículos da Prefeitura. Foram feitas buscas na residência do prefeito e também nas dos secretários e de ex-secretários municipais e de empresários. Postos de combustíveis e outras empresas investigadas também foram alvos. Houve apreensão de telefones celulares, computadores e documentos.

São investigados gestores públicos, ex-gestores municipais e empresários nos municípios de Caucaia, Fortaleza, Sobral e Santa Quitéria.

"Hoje, tivemos a oportunidade de vivenciar o quanto a arrogância, ganância e a busca pelo poder é implacável", disse ainda o prefeito na publicação.

