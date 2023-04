Wagner diz que é "legítimo" Sarto buscar conservadores, mas isso não significa apoio político

O secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), avaliou como legítimo os gestos de aproximação do prefeito José Sarto (PDT) em torno do campo conservador em Fortaleza. Desde o início do ano, o pedetista vem realizando uma série de articulações políticas com membros de siglas que promovem uma frente de oposição a sua gestão, como é o caso do PL.



O ex-deputado federal participou da 9ª Conferência Municipal de Saúde, maior evento até o momento promovido pela sua pasta no município. Sobre a gestão da capital cearense, o secretário defendeu que Sarto busca apoio político por “rejeição clara”, impulsionada por crises na gestão impulsionados pelo aumento da passagem de ônibus, greves e questões relacionadas às chuvas.



Os desgastes, segundo Wagner, motivaram o prefeito a buscar novos campos de apoio, como foi o caso do senador Eduardo Girão (Podemos). Em fevereiro, o chefe do Executivo municipal apareceu em foto e vídeo ao lado do parlamentar cearense, a quem agradeceu pela gentileza por recebê-lo e a quem passou “as preocupações de Fortaleza”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Inclusive ele me ligou pedindo ajuda da Dayane para enviar recurso para Fortaleza e está trabalhando para ajudar o município de alguma forma. Então eu acho legítimo do prefeito buscar apoio, buscar ajuda diante de um cenário que o fortalezense está precisando. Isso não significa que a gente está fazendo acordo político”, disse o secretário, ao também descartar apoio ao gestor.

Há um ano e meio das eleições municipais e considerando o fracasso da aliança com o PT, Sarto tem tentado fortalecer sua base na capital, inclusive com reforma de secretariado. Em março, o PL entrou na gestão municipal após o ex-deputado Raimundo Gomes de Matos aceitar assumir a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

Gomes de Matos foi candidato a vice na chapa de Wagner ao Governo do Ceará na eleição de 2022. Sobre o episódio, o secretário de Maracanaú avaliou que Raimundo “tem excelente relação com Sarto” e compõe um partido que tem “total independência no estado”.

Em torno das chances do caso antecipar um possível acordo político entre Sarto e PL, o ex-deputado negou que a indicação tenha a ver com as eleições de 2024.



“Quem deve se preocupar com isso é o PL, porque o PL está se propondo a ter uma candidatura própria em 2024 e se está indicando alguém para compor a equipe do Sarto. Eu acho que fica meio constrangedor estar na equipe do Sarto e de repente vir com uma proposta diferente do prefeito, mas repito, isso não cabe a mim, cabe ao PL eu tenho todo respeito”, disse Wagner.



O ex-parlamentar reforçou não ter nenhuma participação na gestão do governo municipal ou estadual, não havendo necessidade, “na circunstância de hoje”, de compor alianças com membros das gestões no primeiro turno.

“Hoje inclusive tem recado do Governo, tem recado da Prefeitura e quando quiserem sentar comigo vou sentar, vou discutir política pública. Na época devida a gente vai discutir eleições, não tem qualquer restrição em relação a isso”, completou.



Diálogo com o PL

Visto como um potencial candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024, Wagner afirmou que já dialoga com nomes do PL sondados pela sigla como possíveis adversários nas urnas, como é o caso do deputado federal André Fernandes e o deputado estadual Carmelo Neto. O objetivo seria discutir também um pacto de não agressão entre o campo conservador.

"O que a gente conversa é que, havendo as candidaturas, que a gente possa ter candidaturas propositivas. Que a gente possa discutir os problemas da cidade e não estarmos nos agredindo. Nem o eleitor ganha, nem tão poucos os candidatos", afirmou o secretário.

O presidente estadual do PL no Ceará, o prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves, afirmou que a legenda tem propostas e "capacidade plena" para disputar as eleições à Prefeitura de Fortaleza com candidato próprio em 2024. Em 2022, a sigla obteve votação expressiva no estado, elegendo nomes para o Legislativo. O saldo positivo pode garantir para a sigla mais protagonismo nas próximas eleições.