Após ataques, deputado propõe implantar "Botão do Pânico" em escolas públicas do Ceará

Segundo projeto apresentado pelo deputado Júlio César Filho (PT), o Julinho, quando o botão for acionado, um alarme será disparado para a Ciops, que deverá deslocar uma equipe para o local "em caráter de urgência e emergência"

Em meio aos recentes ataques contra alunos e professores em escolas pelo País, o deputado estadual Júlio César Filho (PT), o Julinho, apresentou um projeto de lei propondo a implantação do "Botão do Pânico" em escolas da rede pública estadual.



Segundo a proposta, o dispositivo será "diretamente ligado à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança – Ciops, por meio do Sistema Global de Posicionamento – GPS", e só poderá ser acionado pela diretorias de cada unidade escolar, "que será capacitada pelo órgão de segurança pública, quando for constatado um perigo iminente, tais como violência, assalto, tráfico de drogas, incêndios e outras ocorrências relacionadas ao tema".

Quando o botão for acionado, ainda de acordo com o projeto, um alarme será disparado para a Ciops, que deverá deslocar uma equipe para o local "em caráter de urgência e emergência".

Para justificar a proposta, Júlio César argumenta que "a violência tem sido uma constante em nosso País e Estado, sendo pauta de inúmeros casos recentes de violência extrema dentro de ambientes educacionais, sendo necessária a criação de mecanismos para coibir esse tipo de acontecimento, de forma a garantir a segurança dos alunos e professores".

Na avaliação do parlamentar, a criação do Botão de Pânico "trará mais celeridade no auxílio da Polícia em casos de urgência, evitando burocracia na hora de pedir socorro por acontecimentos de iminente perigo nos ambientes escolares".

