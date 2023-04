Professora trancou bebês no banheiro para salvá-los de ataque a creche em Blumenau

Uma das professoras da creche particular Bom Pastor, no bairro Velha, em Blumenau (SC), relatou que trancou as crianças em um dos banheiros do local para salvá-las do ataque que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 5.

Ao g1 Santa Catarina, a professora Simone Aparecida Camargo relatou que, inicialmente, os funcionários achavam que se tratava de um assalto e que o suspeito portava mais de uma arma.

“Minha parceira de sala chegou correndo dizendo: 'Fecha a porta, fecha a janela, porque um cara assaltou o posto'. Pensamos que era um assalto porque ele invadiu a escola, só que fechei os bebês no banheiro. Depois, vieram na porta dizendo que ele veio matando, ele foi no parque para matar. No parquinho, a turma do pré estava toda fazendo uma roda de conversa. Ele tinha mais que uma arma”, contou.



De acordo com informações da Rádio Gaúcha, o suspeito, de 25 anos, teria pulado o muro da creche com uma machadinha e atacado as crianças, que estavam no pátio. O homem se entregou em um quartel da Polícia Militar a cerca de 2 km da escola

O ataque resultou na morte de quatro crianças; cinco alunos ficaram feridos, um deles está em estado grave. As vítimas tinham entre 3 e 5 anos de idade.

Pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou o atentado e considerou o crime como uma “monstruosidade”.

“Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor”, escreveu.

