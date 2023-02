RC critica reforma administrativa de Elmano: "Atender a compromissos políticos"

Candidato ao Governo do Ceará, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), criticou nesta terça-feira, 7, a reforma administrativa proposta pelo governador Elmano de Freitas (PT). O projeto chegou à Assembleia Legislativa nesta primeira sessão ordinária e prevê a criação de 10 novas secretarias e reajuste de assessorias. O pedetista afirmou que a mudança proposta pelo governador seria com o "propósito de atender a compromissos políticos com aliados de campanha".

"Um conjunto de novas secretarias executivas também foram criadas dentro de secretarias existentes. O pior é que a proposta tem o claro propósito de atender a compromissos políticos com aliados de campanha. Muitos, inclusive, já foram até escolhidos, antes mesmo dos cargos serem criados", disse o ex-gestor pelas redes sociais. RC foi candidato ao Palácio da Abolição nas eleições 2022, ficando em terceiro lugar, com 14,14% dos votos válidos, atrás de Elmano - eleito no primeiro turno com 54,02% -, e Capitão Wagner (UB), com 31,72%.

Roberto Cláudio destacou também a perda de receita provocada pela mudança da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O político pontuou o cenário econômico e a movimentação do governo estadual de iniciar uma reforma administrativa nesse meio tempo.

"Alguns interlocutores do Governo, bom que se diga, falam adequadamente em necessidade de ajuste fiscal, mas a primeira medida administrativa enviada à Assembleia é uma “reforma” que causa impacto negativo concreto nas contas públicas", ressaltou. Em sua visão, a reforma "envia uma mensagem ambígua para a sociedade civil organizada e suas instituições". Já interlocutores do governo Elmano garantem que a reforma administrativa não irá provocar novas despesas.

Além da reforma administrativa, Elmano enviou projetos na área econômica, como o aumento do ICMS de combustíveis, energia e comunicações, que sairá de 18% para 20% e a solicitação de um empréstimo junto ao Banco do Brasil de R$ 900 milhões. As medidas também foram criticadas pelo pedetista, que já oficializou sua oposição à gestão de Elmano.



"É uma grande contradição! A velha máxima que é necessário primeiro fazer o “dever de casa” para dar o exemplo não está sendo cumprida. Assim fica difícil mobilizar a solidariedade coletiva da sociedade cearense em torno de sacrifícios tão dolorosos para manter o fundamental ajuste fiscal do Estado", completou na mensagem.

Embora ainda não haja posição da legenda no âmbito estadual, o deputado federal André Figueiredo, presidente nacional do PDT, confirmou que Roberto Cláudio e o diretório municipal foram liberados para fazer oposição. Em janeiro deste ano, RC disse estar "animado" para atuar na oposição ao governo de Elmano e destacou que será a "primeira vez na vida" que ele atuará na oposição a um governo eleito no Estado. O ex-prefeito quer que os pedetistas fiquem de fora da atual gestão para desempenhar uma oposição "construtiva" e "responsável".







