Michelle puxa "parabéns pra você" para Bolsonaro em evento do PL: "Te amo muito, meu velho"

No dia do seu aniversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou remotamente da cerimônia de posse de posse da esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na ocasião, ela tomou posse como presidente nacional do PL Mulher.

Após pronunciamento, Bolsonaro mandou um abraço para os homens e um "beijo nas mulheres". A ex-primeira-dama brincou com a situação e, em seguida, pediu para que os presentes cantassem "Parabéns para você" a Bolsonaro, que faz 68 anos nesta terça-feira, 21.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro puxou um

"parabéns pra você" para o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante sua posse como presidente do PL Mulher: "Eu te amo muito, meu velho." pic.twitter.com/T7KeK3nYpm

A ex-primeira-dama assumiu a presidência do PL Mulher. A esposa do ex-presidente não quis comentar o escândalo das joias que o regime da Arábia Saudita enviou a ela e Bolsonaro, mas usou seu discurso para fazer ironias sobre o assunto.

Apesar de o evento ser para o lançamento de Michelle como líder do PL Mulher, a primeira fala na solenidade coube a um homem. Dos Estados Unidos, usando um celular, Bolsonaro entrou ao vivo na tela montada atrás do palco, para iniciar a solenidade.

