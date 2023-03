Lula passa por exames e médico autoriza viagem à China no domingo

Com quadro de pneumonia leve, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi examinado na manhã desta sexta-feira, 24, pelo médico cardiologista Roberto Kalil Filho, no Palácio da Alvorada. A viagem à China, que seria neste sábado, teve embarque adiado para domingo, 26, confirmou o médico.

De acordo com informação do portal Metrópoles, Kalil considerou bom o estado geral do presidente. Lula foi diagnosticado com pneumonia ao passar por exames na noite de quinta-feira, 23, na unidade de Brasília do hospital Sírio Libanês, ao retornar após viagem a Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira (24), Lula permanece na residência oficial do Palácio da Alvorada e as reuniões com ministros que estavam previstas, no Palácio do Planalto, foram canceladas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A viagem à China é a terceira visita internacional de Lula depois de tomar posse como presidente no atual mandato. O presidente já foi à Argentina e aos Estados Unidos. Esta será a primeira viagem a um país asiático. A previsão do Ministério das Relações Exteriores é que pelo menos 20 acordos comerciais serão assinados durante a visita.