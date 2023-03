Vereador é desfiliado do PT e será denunciado à Justiça Eleitoral por ataques a deputadas

O diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) de Russas decidiu desfiliar o vereador da cidade, Maurício Martins, após o parlamentar reproduzir falas machistas contra as deputadas estaduais também do PT, Juliana Lucena, Larissa Gaspar e Jô Farias. Após comunicado da sigla à Câmara Municipal de Russas, as petistas preparam agora uma denúncia contra Martins na Justiça.

"Eu e as demais deputadas vamos tomar as providências necessárias para que ele responda pelos seus atos criminosos perante a Justiça, inclusive perante a Justiça Eleitoral. O Partido dos Trabalhadores já reuniu a sua executiva municipal para tomar providências necessárias, suspender provisoriamente a filiação dele até que o processo de expulsão caminhe e chegue a uma decisão final", disse a deputada Larissa Gaspar.

O petista usou o plenário da Câmara Municipal de Russas nesta última terça-feira, 21, para atacar as deputadas estaduais. “Eu queria dizer para essas três deputadas, que as senhoras […] que deixem de ficar que nem borboleta, que se transformam em lagarta encantada, que aparece só dia Internacional da Mulher, querendo vender ilusão. Aí depois vocês se encantam e só vão aparecer no Outubro Rosa”, disse.

A parlamentar destacou que o episódio se caracteriza como crime. "Aquilo é violência política de gênero. Atacar a atuação parlamentar de mulheres tentando menosprezar o exercício da sua função parlamentar, tentando diminuir a sua capacidade de estar no Parlamento. Isso é crime, é violência política de gênero, está tipificado no código penal brasileiro e é dessa forma que tem que ser tratado", avaliou Larissa.

Nesta quarta-feira, 22, a secretaria de Mulheres PT Ceará publicou nota cobrando do diretório municipal de Russas a instauração de um processo interno para punir o vereador pelos ataques.

