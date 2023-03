"É visível que é armação do Moro", diz Lula após PF barrar tentativa de matar o senador

O presidente levantou dúvidas sobre a sentença judicial para operação que impediu a tentativa de assassinato do senador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse acreditar que o plano para matar o senador Sérgio Moro (União Brasil) e outras autoridades seria uma "armação" do ex-juiz. Em evento nesta quinta-feira, 23, em visita no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Lula disse que vai "descobrir o que aconteceu".



"Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Eu quero ser cauteloso, vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar e vou saber por que da sentença", disse em coletiva.

O presidente levantou dúvidas sobre a sentença judicial para operação que impediu a tentativa de assassinato do senador. Segundo ele, porque "a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele". Lula disse não querer fazer acusações no momento "sem provas".

"Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação, e se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda, ai eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo", acrescentou.



Na quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sequaz e prendeu onze integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que planejavam assassinar e sequestrar autoridades em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná e Distrito Federal. Entre os alvos, estariam Moro, a quem os criminosos se referiam pelo codinome "Tóquio".

A ordem para a operação da PF partiu da juíza Gabriela Hardt, que foi substituta de Moro na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba na Operação Lava Jato. Em pronunciamento na tribuna do Senado, Moro disse que a classe política e os órgãos de investigação não podem se "render" ou "retroceder" a ameaças e devem adotar "políticas rigorosas" de combate às facções.

