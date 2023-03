Criticado por sindicatos, novo superintendente do Trabalho no Ceará tem apoio de auditores

Os auditores fiscais do Ceará publicaram uma nota defendendo a nomeação de Carlos Pimentel de Matos Júnior à superintendente regional do Trabalho no Ceará, nesta quinta-feira, 23. Os auditores responderam ao protesto das Centrais Sindicais, que questionaram a indicação de Carlos, ontem, quarta-feira, 22.

A Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais no Ceará (DS/CE do Sinait), o Sindicato dos Auditores Fiscais do Ceará (Sindait) e a Associação dos Servidores da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (Assertra) assinaram a carta apoiando o auditor fiscal.

“A Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais no Ceará (DS/CE do Sindait), o Sindicato dos Auditores Fiscais do Ceará (Sindait) e a Associação dos Servidores da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (Assertra) manifestam total apoio à indicação do auditor fiscal Carlos Pimentel de Matos Júnior ao cargo de Superintendente Regional do Trabalho no Ceará”, escreveram.

Carlos Pimentel foi ministro do Trabalho interino em 2018, período em que Michel Temer era presidente. Na nota publicada pelas Centrais Sindicais, na quarta-feira, o ex-presidente foi chamado de “golpista”.

Os órgãos defendem Carlos Pimentel de Matos ao afirmar que “sua capacidade técnica e sentimento democrático ajudarão no resgate dos valores do Ministério do Trabalho, que perdeu prestígio na história recente do nosso País. Ganham os trabalhadores, os servidores públicos, os empregadores e a sociedade cearense”.

Segundo a nota, a atuação do auditor “sempre foi pautada no diálogo pela defesa dos direitos trabalhistas, da negociação coletiva e na busca pelo fortalecimento da fiscalização”.

Confira nota na íntegra:

A Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais no Ceará (DS/CE do SINAIT), o Sindicato dos Auditores Fiscais do Ceará (Sindait) e a Associação dos Servidores da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (ASSERTRA) manifestam total apoio à indicação do auditor fiscal Carlos Pimentel de Matos Júnior ao cargo de Superintendente Regional do Trabalho no Ceará.

O novo superintendente tem 38 anos dedicados ao Ministério do Trabalho sem máculas, tendo ocupado diversos cargos na pasta – inclusive o de ministro - em governos de diferentes ideologias, o que reforça o total critério técnico da indicação. Sua atuação sempre foi pautada no diálogo pela defesa dos direitos trabalhistas, da negociação coletiva e na busca pelo fortalecimento da fiscalização.

Assim, a categoria de Auditores Fiscais do Trabalho e os servidores da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará reafirmam o apoio à indicação de Carlos Pimentel de Matos Júnior com a convicção que sua capacidade técnica e sentimento democrático ajudarão no resgate dos valores do Ministério do Trabalho, que perdeu prestígio na história recente do nosso País. Ganham os trabalhadores, os servidores públicos, os empregadores e a sociedade cearense.



