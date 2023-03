Sindicatos no Ceará protestam contra nomeação de auditor que foi ministro de Temer

Carlos Pimentel de Matos Júnior é o novo superintendente regional do Trabalho, cargo vinculado ao Ministério do Trabalho

Centrais Sindicais do Ceará criticaram a indicação do auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Pimentel de Matos Júnior, para chefiar a superintendência regional do Trabalho, órgão vinculado ao Ministério no Ceará.

Em nota publicada na manhã desta quarta-feira, 22, as Centrais CUT Ceará, CSB, CTB, Coletivo Sindical Travessia e Intersindical afirmaram que não houve diálogo nem tiveram conhecimento acerca da indicação de Carlos Pimentel para o cargo.

“Diferente de outros estados, a indicação do gestor não foi dialogada com o Fórum das Centrais Sindicais, o que nos leva a questionar o Governo Federal e, sobretudo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o motivo do movimento sindical cearense não ter sido convidado para opinar sobre a reestruturação da superintendência do trabalho”, afirmou.

Carlos Pimentel foi ministro do Trabalho interino em 2018, período em que Michel Temer era presidente. Na nota, as Centrais Sindicais chamam o ex-presidente de “golpista”. O auditor também foi delegado regional do Trabalho no Ceará durante o governo FHC, entre 2000 e 2003.

Em nota, as Centrais ainda disseram aguardar esclarecimento oficial do Ministério do Trabalho em relação à nomeação do novo superintendente regional do Trabalho. As instituições citaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao exigir compromisso da pasta. “(...) garantindo a presença das entidades sindicais nos espaços de decisão de políticas sobre previdência, geração de emprego e renda, fiscalização do trabalho, política salarial e segurança no trabalho”, finalizou.



