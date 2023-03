Lula se irrita com vaias e pede que militância petista respeite Raquel Lyra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou das vaias direcionadas à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), durante evento nesta quinta-feira, 23, em Recife. As vaias ocorreram durante o lançamento de um programa do governo federal na cidade.

Ao comentar sobre a situação, Lula disse que Lyra era convidada dele, então, se vaiassem ela, estariam vaiando ele. "Quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês estavam me vaiando. Porque ela não está aqui porque quer estar aqui. Ela está aqui porque foi convidada por nós”, disse.

O presidente ainda aproveitou o momento para citar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Seria tão importante se as mesmas pessoas que têm a liberdade de vaiar a governadora num palco nosso, convidada por nós, poderiam ter vaiado o Bolsonaro durante os quatro anos que ele esteve na Presidência da República. Seria tão mais bonito", completou.

Lula, que faz parte do Partido dos Trabalhadores (PT), defendeu a governadora do PSDB. "A governadora pode ser nossa adversária política, mas ela é governadora do estado. Ela foi eleita e vou a respeitar como governadora do estado”, declarou.

O petista continuou sua fala falando sobre Pernambuco, citando também o prefeito de Recife, João Campos (PSB), que também recebeu vaias durante seu discurso. “Aqui virei tantas vezes quanto necessário para cuidar dos interesses do povo de Pernambuco pelas mãos dela, pelas mãos do João e pelas mãos dos outros prefeitos, porque é assim que rege o espírito de tudo o que nós construímos na democracia desse país", disse Lula.

A governadora de Pernambuco disse, em seu discurso, que enfrentará a desigualdade “não com vaias, mas com muito amor”. Durante o evento, Lyra afirmou que iria trabalhar com o presidente Lula para que as políticas públicas fossem executadas. Ela foi apoiada pela vice-governadora Priscila Krause e pela primeira-dama Janja.

“Cada política pública lançada pelo senhor aqui, será a nossa política pública para chegar à população. Nós vamos enfrentar a desigualdade não com vaias, mas com muito amor. Vamos enfrentar a fome não com vaias, mas com muito trabalho. [...] Trabalharei mesmo para aqueles que agora manifestam a expressão de sua vontade e de seu desejo e estão de costas", disse.

