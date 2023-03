Sarto: Taxa do Lixo é "detalhe" na política ambiental; cobrança é prevista para abril

Com cobrança prevista para iniciar no próximo mês, a Taxa do Lixo foi criticada por opositores do prefeito, gerando manifestações da população e desgastes

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que a Taxa do Lixo faz parte de um projeto de política ambiental com responsabilidade e projetou anúncios de novas ações nessa área na Capital. Com cobrança prevista para iniciar no próximo mês, a Taxa do Lixo foi bastante criticada por opositores do prefeito, gerando manifestações da população e desgastes à administração.



“A taxa faz parte desse grande projeto que é discutir política ambiental com responsabilidade, com sustentabilidade. Inclusive uma política (ambiental) que vou anunciar já já também faz parte desse conjunto (de ações), que a taxa é um detalhe”, comentou, durante o plantio de árvores no Parque Rachel de Queiroz.

"A taxa deve ser iniciada agora, me parece que em abril, e servirá parta urbanizarmos, esverdiarmos, plantarmos mais árvores aqui em Fortaleza, além de outras políticas que eu vou revelar em seu devido tempo", acrescentou. A Taxa do Lixo foi sancionada e publicada no Diário Oficial em 21 de dezembro. Já passou o prazo de 90 dias e, portanto, a cobrança já pode começar.

O prefeito lembrou ainda que 21 das 26 capitais já cobram taxas similares. “Lembrando que taxa é diferente de imposto. A taxa além de ser muito menor, ela tem na razão direta o benefício para quem paga", comentou.

Nesta manhã, O POVO entrou em contato com a Secretária de Finanças de Fortaleza (Sefin), via assessoria de imprensa, e questionou se já há data determinada para o início da cobrança e se já é possível à população saber quem irá pagar. A matéria será atualizada quando houver resposta.

